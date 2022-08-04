Волгоградские чиновники и депутаты рискуют жизнью из-за плохих дорожных знаков

Ветки деревьев прячут знаки у мэрии. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ситуация на дорогах Волгограда небезопасная. И дело не только в беспечности водителей, но и в том, как установлены светофоры и дорожные знаки. В зоне риска даже чиновники и депутаты. Сотрудники ГИБДД проверили состояние улично-дорожной сети в Центральном районе города. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Возле мэрии и гордумы на улице Советской ряд знаков спрятаны ветвями деревьев, что грозит опасными последствиями для жизни и здоровья для тех, кто пешком направляется в здание городской администрации на улице Володарского.

Полицейские выявили ограничение видимости дорожных знаков и светофоров ветвями деревьев, где-то знаки установлены неправильно, повреждены или их вообще нет. И такая ситуация по всему центру города. У медуниверситета недалеко от областной администрации и регпарламента все то же самое. Опасные участки есть возле школ, где нет разметок или не видно дорожных знаков.

Почти невозможно разглядеть дорожные знаки у медуниверситета. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Ряд нарушений полицейские выявили близи пешеходных переходов и непосредственно в местах организованного перехода проезжей части, в том числе в районе расположения детских учреждений. Сложившаяся ситуация создает прямую угрозу совершения дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в региональном Главке МВД.

Рейд инспекторов ГИБДД выявил ряд нарушений в центре города. При этом полицейские отмечают, что такая дорожная ситуация во всем Волгограде.

- Аналогичные недостатки наблюдаются и на остальных автодорогах города, при этом они не устраняются на протяжении длительного периода времени, мер по ограждению опасных участков и введению ограничений для движения не принимается, - добавили в региональной полиции.

Все выявленные недостатки были направлены в администрацию Волгограда, чтобы она устранила их.