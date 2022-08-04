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Общество4 августа 2022 11:07

«Россети Юг» способствуют производству стройматериалов в Волгоградской области

«Россети Юг» завершили ремонт подстанции 35 кВ «Карьер» во Фроловском районе Волгоградской области
Фото: «Россети Юг»

Фото: «Россети Юг»

Подстанция отвечает за энергоснабжение двух расположенных на этой территории крупных месторождений известняковых пород.

На Зимовском и Арчединском карьерах производится щебень, который активно используется для строительства автомобильных дорог в регионе. Этот материал широко востребован в дорожном строительстве в связи с его исключительной устойчивостью к температурным перепадам.

Энергетики произвели ревизию фильтров, регенерацию масла и замену всех резиновых уплотнений силового трансформатора подстанции «Карьер». Проведенные ремонтные работы на оборудовании питающего центра позволят обеспечить непрерывность производства востребованного строительного материала.

Материал предоставлен «Россети Юг».