В Волгоградской области за неделю сильно подешевели свекла и картофель

За неделю картофель подешевел на 17% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Летом традиционно свежие фрукты и овощи становятся дешевле из-за урожая. В Волгоградской области они продолжают дешеветь еженедельно, некоторые причем стремительно. С 22 июля по 1 августа сильно упала цена на свеклу – на 21,04%, килограмм в среднем стоит 31 рубль. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. На 12,18% стала выгоднее морковь, на 17% - картофель (31,6 рубля за килограмм). Огурцы подешевели на 7,41%, репчатый лук – на 6,49%, капуста – на 4,35%, помидоры – на 3,23%. Среди овощей яблоки снились в цене на 9,51%, бананы – на 1,8. Среди других продуктов за неделю подешевели свинина, полукопченая колбаса, яйца, конфеты, поваренная соль, пшено.

Но в магазинах и на рынках продукты не только дешевеют, хватает и тех, которые становятся дороже. Баранина выросла в цене на 1,24%, сосиски и сардельки – на 1,11%, подсолнечное масло – на 1,68%, стерилизованное молоко – на 1,33%, молочные смеси для детей – на 2,32%, овощное детское питание – на 1,83%.