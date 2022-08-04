В реке под Волгоградом нашли тело 57-летнего певца Валерия Цыбизова

Мужчину искали трое суток. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В четверг, 4 августа, в реке в Дубовском районе нашли тело 57-летнего певца Валерия Цыбизова. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru руководитель Городищенского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Михаил Ганабин, мужчина пропал еще 1 августа. В тот день он вместе с друзьями отдыхал на берегу Волги. По предварительной информации, товарищи распивали спиртное. Вечером мужчина зашел в реку, чтобы поплавать, и не вернулся.

Родственники написали заявление в полицию, были организованы поиски. Все эти дни Валерия искали спасатели, а сегодня утром его тело обнаружили стражи порядка. На нем нет следов насильственной смерти. Скорее всего, он утонул. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют обстоятельства гибели.

Как сообщают телеграм-каналы, похороны Валерия Цыбизова пройдут 5 августа в Дубовке. Отметим, что музыкант руководил казачьим ансамблем.