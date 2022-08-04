Волгоградцев приглашают на бесплатный пленэр в Комсомольский сад Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В воскресенье, 7 августа, в Комсомольском саду в центре Волгограда пройдет музыкальный пленэр. Творческих волгоградцев приглашают поучаствовать в мероприятии, которое начнется в 17.00 на площадке Высокой Ели рядом со сценой. На этот раз художники будут вдохновляться розарием.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы, участие совершенно бесплатно. От присутствующих нужно лишь желание и настрой. А мольберты, краски, кисти и палитру дадут на месте.

- Ограничений по возрастному принципу никаких, и стар, и млад может выразить цвет своего настроения. Вход свободный, - отметили организаторы.

По всем вопросам звонить по номеру: +7 (902) 363-30-83.