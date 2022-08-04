В Волгоградской области незначительно подорожал бензин

За неделю бензин в Волгоградской области подорожал не несколько копеек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько месяцев стоимость автомобильного топлива в Волгоградской области держится практически на месте, что не может не радовать водителей. Ценники если и меняются, то незначительно. Так произошло за последнюю неделю. С 22 июля по 1 августа на 0,03% увеличилась стоимость бензина АИ-92, литр которого в среднем оценивается в 47,72 рубля. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградстате. На 0,02% подорожал бензин АИ-95 – до 52,95 рубля. 92-й бензин подорожал на одну копейку, 95-й – на две.

Остались неизменными цены на бензин АИ-98 – 57,89 рубля за литр. Дизельное топливо за литр стоит 52,75 рубля, за неделю оно тоже сохранило свой ценник.