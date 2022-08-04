«Ситиматик-Волгоград» провел семинар по теме обращения с отходами для активистов Народного фронта

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Повысить знания в области обращения с отходами смогли активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в ходе обучающего семинара от регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград». Занятие состоялось по запросу общественников на площадке корпоративного «Музея не мусора» регоператора.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Представители регионального оператора дали участникам семинара подробные разъяснения о видах отходов, об особенностях их накопления, утилизации и вторичной переработки, о принципах экономики замкнутого цикла. Подробнее остановились на внедряемой в Волгограде двухконтейнерной системе сбора отходов и правилах их складирования на контейнерных площадках. Как и региональный оператор активисты ОНФ в своей деятельности сталкиваются с проблемой захламления мест накопления ТКО другими видами отходов, как правило, стройматериалами, ветками или автопокрышками. Участникам семинара была представлена памятка о видах разрешенных и запрещенных к размещению на контейнерных площадках отходов, разработанная регоператором для наглядного информирования граждан. Отметим, что компания «Ситиматик-Волгоград» готова безвозмездно предоставить ее в распоряжение всех заинтересованных, например, управляющих компаний, ТСЖ, СНТ и др. Проведя мозговой штурм, активисты ОНФ внесли свои предложения в макет памятки.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Также представителям Народного фронта была представлена сортировочная линия регионального оператора с отбором порядка 10 полезных фракций и экопункт «Вторматик», где вторсырье от населения принимается за вознаграждение. Также общественников познакомили с экспонатами витрин «Музея не мусора», которые посвящены наиболее востребованным для переработки вторичным материальным ресурсам – бумаге, пластику, стеклу и металлу.

В дискуссии была затронута тема несанкционированных свалок, в частности той, что существует на мемориальном комплексе «Лысая гора». Сюда в течение нескольких лет нелегальные перевозчики привозят и сбрасывают на открытый грунт строительные и крупногабаритные отходы. Было принято решение о проведении совместной акции по уборке территории комплекса. В завершение встречи всем были вручены сувениры с символикой экопункта «Вторматик».