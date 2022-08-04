Волгоградцы чаще всего жалуются в Банк России на условия кредитов и ОСАГО

Волгоградцы часто жалуются в Банк России из-за выплат по ОСАГО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Основными вопросами, с которыми жители Волгоградской области обращались в Банк России в первом полугодии 2022 года, были кредитование и ОСАГО. Они жаловались на условия договоров, штрафы за просроченную задолженность и навязывание дополнительных услуг. За 6 месяцев поступило 648 жалоб по условиям кредитов, 3 четверти из них касались потребительских займов, 17% были связаны с ипотеками, остальные – с автокредитованием. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общее число жалоб на кредитование в регионе снизилось на 11%. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России.

В течение шести месяцев 2022 года сократилось количество обращений на обязательное автострахование – до 364 жалоб с 513 в первом полугодии 2021-го. Волгоградцы были не согласны с размером денежной компенсации по ОСАГО за ДТП и сроками ее выплаты. Зато в этом году стало больше заявлений на мошенников. Рост составил 20%.

- Если посмотреть в целом на активность жителей за указанный период, то по сравнению с началом года мы наблюдаем сокращение числа жалоб. Пик пришелся на первый месяц весны, последующие три месяца количество обращений планомерно снижалось, - рассказал руководитель Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.

Всего в течение полугода волгоградцы направили в Банк России 2,5 тысячи обращений.