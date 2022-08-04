В Волгограде только через суд добились положенной выплаты для многодетной женщины

Женщине выплатили 160 рублей, которые накопились, пока она добивалась правды. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В прокуратуру Волгограда с жалобой пришла многодетная мама. Женщина рассказала, что социальная защита отказывается назначать ей положенную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет, о которой объявил презилент в 2020 году. Чиновники ссылаются на то, что доходы ее семьи превышают те, которые прописаны в условиях для получения денег. Все дело в том, что в сумму они включили пособие за уходом ребенка-инвалида, а оно доходом считаться не должно.

Прокуратура обратилась с иском в суд в интересах волгоградки и сумела доказать необоснованность отказа. Центральный районный суд встал на сторону многодетной женщины. Соцзащиту обязали оформить положенную выплату. Как рассказали в прокуратуре Волгоградско й области, волгоградка уже получила 160 тысяч рублей, которые накопились, пока она пыталась доказать свою правоту..