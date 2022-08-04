В Волжском мужчина убил приятеля одним ударом ножа

Волжанин умер до приезда врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

36-летний житель Волжского стал фигурантом уголовного дела после убийства 30-летнего друга. Мужчина расправился с приятелем с помощью перочинного ножа. Достаточно было одного удара. Преступление произошло 3 августа на улице Мира у дома №33. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, преступник и жертва встретились во дворе, между ними завязался конфликт.

- Очевидцы произошедшего конфликта вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако местный житель скончался до ее прибытия, - уточнили в следкоме.

Сам преступник скрылся, но его вскоре задержали. В ближайшее время его заключат под стражу на время расследования.