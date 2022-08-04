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Общество4 августа 2022 7:17

В Волгограде во время ремонта фонтана у Казанского собора нашли нижнее белье

Форсунки забило жвачкой и коктейльными палочками
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фонтан у Казанского собора открыли в 2017 году. Фото: мэрия

Фонтан у Казанского собора открыли в 2017 году. Фото: мэрия

В Волгограде после перерыва вновь заработал фонтан в Ворошиловском районе напротив Казанского собора. Он перестал работать несколько недель назад. Причиной стала полностью забитая система фильтрации. Мусором были заполнены не только трубы, но и сами форсунки. В н их нашли соломки для напитков, кофейные палочки. Все это скрепляла жевательная резинка. При ремонте нашли даже нижнее белье.

На восстановление всех систем ушло немало труда. Но именно по вине недобросовестных волгоградцев в самую жару сквер возле собора оказался без прохладного фонтана.

Кстати, как сообщает мэрия Волгограда, на фонтанах в Ворошиловском районе вскоре установят новые декоративные насадки для струй. Так что проводить возле них время будет еще приятней.