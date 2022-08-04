В Волгограде за 7,2 млн рублей восстановят братскую могилу четырех армий

В Волгограде определили подрядчика, который восстановит братскую могилу. Фото: Архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде на электронном аукционе определили подрядчика, который отреставрирует братскую могилу защитников Сталинграда. Она расположена в Советском районе города на пересечении улиц Октябрьской и Горького. Восстановить предстоит памятник «Братская могила воинов 21, 57, 62 и 64-й армий». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, работы выполнит компания ООО «Реновацио».

Подрядчик восстановит внешний вид железобетонного обелиска, на котором появились скоры и трещины, приведет в порядок установленные табличку и скульптурное изображение ордена Великой Отечественной войны. Использоваться будут восстановительная смесь для бетона и мозаичная штукатурка. Также в числе работ замена покрытий на обходной площадке вокруг обелиска, в зоне, прилегающей к братской могиле, и на ведущей к ней дорожке.

Работы должны завершиться до 1 декабря 2022 года. На реставрацию памятника подрядчику перечислят 7,2 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.