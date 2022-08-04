Волгоградцам рассказали о смертельной опасности дизентерии

Волгоградцы перед приемом и приготовлением пищи должны мыть руки с мылом Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Дизентерия смертельно опасная болезнь. Сейчас от нее погибают не так много людей, как еще несколько веков назад, все равно кишечная инфекция представляет серьезную угрозу здоровью и жизни. Волгоградский Роспотребнадзор рассказал, какими симптомами сопровождается дизентерия и как ее избежать. Инфекцию вызывает бактерия шигелла. Попадая в организм, она вызывает общую интоксикацию с диареей. Кроме того, больной человек может заразить окружающих. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Подхватить дизентерию можно через грязные предметы, игрушки, немытые руки или овощи и фрукты – переносчиками инфекции могут быть насекомые на плодах. Есть риск заразиться через инфицированную воду, причем не только выпивая ее, а даже искупаясь в ней, например, в загрязненных водоемах. Именно водный путь передачи бактерии представляет собой самый высокий уровень заболеваемости.

Проявление дизентерии начинается остро, в течение 1-2 дней после заражения, редко симптомы начинаются через несколько часов. Среди симптомов заболевания лихорадка с повышением температуры, озноб, головная боль, тошнота, рвота, диарея – часов с примесью слизи и крови, боли в животе. Болезнь может протекать легкой форме, при этом человек все равно заразен для окружающих.

Специалисты рекомендуют волгоградцам обязательно мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета. Тщательно нужно мыть овощи и фрукты, в том числе кипятком, сырую пищу подвергать термической обработке. Следить за сроком годности продуктов, не допускать в квартире или доме мух и тараканов. В несанкционированных местах торговли опасно покупать с рук, например, сметану, молоко, творог. Нельзя пить воду из источников, которые не предназначены для питьевых целей, купаться можно только в разрешенных водоемах.