Под Волгоградом молодой мужчина получил смертельную травму на похоронах родственника

Следственный комитет проводит проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградские следователи проводят проверку по факту гибели 38-летнего жителя Суровикино. Трагедия произошла 26 июля, когда мужчина пришел на похороны умершего родственника. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, у него внезапно случился приступ эпилепсии. Мужчина упал и сильно ударился головой.

- В результате падения получил закрытую черепно-мозговую травму, в этот же день доставлен больницу в Красноармейском районе Волгограда, - уточнили в следкоме.

Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но 1 числа пациент скончался от полученной травмы. устанавливаются все обстоятельства случившегося.