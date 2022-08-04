Мамаев курган в Волгограде вошел в топ-5 популярных достопримечательностей России

Мамаев курган опередил Медного всадника и Третьяковскую галерею. Фото: Игорь БУГАЕВ

Сервис "Яндекс Путешествия" провел исследование самых популярных достопримечательностей России. Отобрали более 2 тысяч различных объектов. Условия были простые: у претендента должна быть страница в Википедии и за год в поисковой системе на нее должно быть не менее пяти тысяч запросов.

Из Волгоградской области в этот длинный список попало 24 объекта, в том числе дом Павлова, музей-заповедник «Старая Сарепта», мельница Гергардта, волгоградский планетарий, ТЮЗ, театра кукол. Но в лидерах оказался Мамаев курган. Он попал на четвертую строчку самых популярных достопримечательностей страны. На первом месте Государственный Эрмитаж, затем Московский Кремль, Большой Петергофский дворец.

Кстати, смотрели исследователи и какая эпоха самая популярная. На первом месте – 20 век. Это расцвет музеев и памятников.