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Общество4 августа 2022 6:23

Мамаев курган в Волгограде вошел в топ-5 популярных достопримечательностей России

Выше нас в списке Государственный Эрмитаж, Московский Кремль, Большой Петергофский дворец
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Мамаев курган опередил Медного всадника и Третьяковскую галерею.

Мамаев курган опередил Медного всадника и Третьяковскую галерею.

Фото: Игорь БУГАЕВ

Сервис "Яндекс Путешествия" провел исследование самых популярных достопримечательностей России. Отобрали более 2 тысяч различных объектов. Условия были простые: у претендента должна быть страница в Википедии и за год в поисковой системе на нее должно быть не менее пяти тысяч запросов.

Из Волгоградской области в этот длинный список попало 24 объекта, в том числе дом Павлова, музей-заповедник «Старая Сарепта», мельница Гергардта, волгоградский планетарий, ТЮЗ, театра кукол. Но в лидерах оказался Мамаев курган. Он попал на четвертую строчку самых популярных достопримечательностей страны. На первом месте Государственный Эрмитаж, затем Московский Кремль, Большой Петергофский дворец.

Кстати, смотрели исследователи и какая эпоха самая популярная. На первом месте – 20 век. Это расцвет музеев и памятников.