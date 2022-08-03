В пяти районах Волгограда не будет света 4 августа

Энергетики запланировали работы на электросетях.
Фото: Семен ШПАК
В четверг, 4 августа жителям пяти районов Волгограда некоторое время придется посидеть без света. Большинству – весь рабочий день. Это время необходимо энергетикам, чтобы провести плановые работы на электросетях, которые позволят в дальнейшем работать оборудованию без сбоев. В компании «Россети Юг – Волгоградэнерго» назвали адреса, где не будет электричества. Потерпеть неудобства придется жителям Советского, Кировского, Красноармейского, Краснооктябрьского и Центрального районов Волгограда.
Лучше внимательно прочитать список и заранее подготовиться, если ваш дом попал под отключения. Зарядить все гаджеты и съесть скоропортящиеся продукты.
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пер. Озерный, 2а,
ул.Городовикова, 21-35, 22-30
пер.Шлюзовой, 4-16
С 9.00 до 17.00
п.Военный городок,
п.Военный городок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
С 9.00 до 12.00
ул. Зоологическая, 6-14,
пер. Короленко-II, 3-7,
ул.Короленко, 1а-27а,
ул. Красноуфимская, 1-21, 4-32,
ул. Омская, 8, 9,
пер. Короленко, 15-41, 38-40,
пер. Короленко-I, 1-5а, 8.
С 9.00 до 17.00
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С 9.00 до 17.00
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