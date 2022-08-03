В пяти районах Волгограда не будет света 4 августа

Энергетики запланировали работы на электросетях. Фото: Семен ШПАК

В четверг, 4 августа жителям пяти районов Волгограда некоторое время придется посидеть без света. Большинству – весь рабочий день. Это время необходимо энергетикам, чтобы провести плановые работы на электросетях, которые позволят в дальнейшем работать оборудованию без сбоев. В компании «Россети Юг – Волгоградэнерго» назвали адреса, где не будет электричества. Потерпеть неудобства придется жителям Советского, Кировского, Красноармейского, Краснооктябрьского и Центрального районов Волгограда.

Лучше внимательно прочитать список и заранее подготовиться, если ваш дом попал под отключения. Зарядить все гаджеты и съесть скоропортящиеся продукты.

КОНКРЕТНО

Где отключат свет 4 августа 2022 года в Волгограде

Красноармейский район

С 9.00 до 17.00

ул. Бутурлиновская, 9,

пер. Озерный, 2а,

ул.Городовикова, 21-35, 22-30

пер.Шлюзовой, 4-16

Кировский район

С 9.00 до 17.00

п.Военный городок,

п.Военный городок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

С 9.00 до 12.00

ул. Зоологическая, 6-14,

пер. Короленко-II, 3-7,

ул.Короленко, 1а-27а,

ул. Красноуфимская, 1-21, 4-32,

ул. Омская, 8, 9,

пер. Короленко, 15-41, 38-40,

пер. Короленко-I, 1-5а, 8.

Краснооктябрьский район

С 9.00 до 17.00

ул. Сорок домиков, 1-5, 2-6.

Центральный район

С 9.00 до 17.00

ул. Ткачева, 16, 18, 18а, 20,

ул.Рокоссовского, 48,

ул. Днестровская, 12,

ул. Сухова, 21, 25.

Советский район

С 9.00 до 17.00

пр. Университетский, 17

ул. Стадионная, 14-30, 14а, 16а,.30а, 17-35, 17а,19а, 21б, 23а, 35а,

ул. Днепростроевская, 38-42, 40а, 41, 42а, 43, 43б,

ул. Бульварная, 33-37, 30-34, 32а.