В Волгограде беглого заключенного отправили за решетку на 18 лет за побег и изнасилования

Мужчину признали виновным по шести эпизодам преступлений. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Кировский районный суд Волгограда 3 августа вынес приговор ранее судимому Дмитрию Милохову. Житель Ульяновской области обвинялся по нескольким статьям уголовного кодекса за побег и тяжкие преступления. В октябре прошлого года в своем регионе он сбежал из колонии и начал скрываться. Мужчина оказался в Волгограде, 10 октября 2021 года в Кировском районе напал с ножом на 15-летнюю школьницу и изнасиловал ее. Он забрал у девушки деньги и сбежал. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Через несколько дней педофил объявился в Астрахани, где также изнасиловал 27-летнюю девушку, угрожая ножом. Кроме того, он забрал у своей жертвы деньги и телефон. Дмитрий Милохов был в розыске, полиция объявила вознаграждение в размере 300 тысяч рублей за информацию о преступнике. Его все-таки задержали в Астрахани и перевезли в Волгоград. Расследованием занимался первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СКР. Рецидивиста признали виновным по шести эпизодам преступлений. Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы. Сначала 5 лет он должен провести в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.