Замглавы Волгограда будут судить за служебный подлог при строительстве многофункционального комплекса

Уголовное дело было направлено в суд Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура утвердила обвинение на заместителя главы Волгограда Владимира Сидоренко. Его будут судить за служебный подлог. Следствие полагает, что в марте 2020 года представитель коммерческой организации обратился в департамент по градостроительству и архитектуре города с заявлением о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса в Тракторозаводском районе. Ранее земельный участок был предоставлен коммерсантам в аренду на 3 года под строительство объекта площадью 15 тысяч квадратных метра. Комплекс должны были построить до мая 2020 года. Но его возводили с существенными нарушениями по срокам. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Организация предоставила в профильный департамент города документы якобы о завершении строительства объекта меньшей площадью – 1,5 тысячи квадратных метра. Владимир Сидоренко нарушил закон, подписав 19 марта 2020 года разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса. Фактически построен он не был, о чем замглавы Волгограда знал. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по региону. Коммерсанты зарегистрировали право собственности на объект недвижимости, которого по факту не было. Без конкурса они получили в аренду земельный участок площадью 1,5 гектара.

- Данное уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры г. Волгограда. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области, - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело было направлено в Центральный районный суд. А в Тракторозаводский районный суд предъявлен иск, в котором прокурор просит признать отсутствие у коммерсантов права собственности на объект, а сделку по предоставлении участка в аренду – недействительной.