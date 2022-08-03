Под Волгоградом бухгалтер предпринимателя была замешана в коррупционной схеме с психоинтернатом

Следователи установили 11 эпизодов передачи взяток Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области завершилось расследование уголовного дела на 32-летнюю женщину. Жительница Жирновского района обвиняется в даче взяток директору психоневрологического интерната, были установлены 11 эпизодов преступления. В 2020 году она работала бухгалтером у индивидуального предпринимателя, у которого было сотрудничество с соцучреждением. Руководству интерната бухгалтер передавала вознаграждение в размере 10% от заключаемых сделок. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Во время сотрудничества бухгалтер передала сотрудникам интерната Жирновского района взяток на сумму более 420 тысяч рублей.

Напомним, ранее уголовное дело на директора психоневрологического интерната Жирновского района, получившего большое число взяток, было направлено в суд.