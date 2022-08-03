В Волгограде пьяный 17-летний работник автосервиса угнал машину клиента

Парень не первый раз угоняет машину. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники ДПС остановили белый " Хендай» в Ворошиловском районе Волгограда. У машины не было государственных номеров. За рулем оказался 17-летний подросток с явными признаками опьянения. Ни прав, ни документов на авто у него не было. Как выяснили полицейские, парень работает в автосервисе, а машина – одного из клиентов. У молодого человека был доступ к ключам. Когда потребовалось съездить в другой район по личным делам, он взял чужое авто в надежде, что его никто не остановит.

Проходить медосвидетельствования парень отказался. Когда пробили его данные по базе, то узнали, что волгоградец состоит на учете в ПДН. До этого его уже судили за угон и кражу. Видимо, в автосервисе не знал о таком прошлом работника.

- Сейчас на молодого человека составили административный протокол за отказ пройти проверку на алкоголь. Будет решаться вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Угон»., - сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.