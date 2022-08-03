В Волгограде фестиваль лотосов пройдет в музеях и в библиотеке

Лотосы в Волгоградской области можно увидеть в районе поселка Красный Буксир в Среднеахтубинском районе Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоградской и Астраханских областях и Калмыкии началось цветение лотоса. Поэтому мероприятие, посвященное этому прекрасному и нежному цветку решили сделать сразу для трех регионов. Фестиваль продлится несколько дней. Свою программу приготовил природный парк Волго-Ахтубинская пойма, мероприятия намечены в нескольких музеях города и в областной библиотеке имени Максима Горького.

3 августа волгоградцев и гостей приглашают в Горьковку на мастер класс по оригами «Лотос-символ востока», 7 августа Краеведческий музей зовет на экскурсию «Как лотос в Россию попал», а на 14 августа запланирована мастерская «Рукотворные чудеса».

9 августа обещают мероприятия сразу в двух локациях. Музей-заповедник «Старая Сарепта» подготовил экскурсию «Лотос в культурных традициях калмыцкого народа. Посетители увидят устройство калмыцкой кибитки, создадут себе сувенир на память в виде лотоса. В этот же день перед Горьковкой обещают мастер-класс по хатха-йоге. 11 августа предложат научиться делать веер с изображением лотоса. 12 августа здесь же можно узнать о традиции правильного заваривания чая. 13 августа состоится заседание любителей книг, обсуждать будут Моэма, Джойса, Теннисона и других авторов.

Как рассказали в администрации Волгоградской области, фестиваль проводится при поддержке Ростуризма.