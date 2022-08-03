В Волгограде оштрафовали водителя, из-за которого пассажирка вывалилась из автобуса на дорогу

Происшествие случилось на маршруте №6. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Дзержинском районном суде Волгограда завершилось судебное заседание, на котором решали, как наказать водителя автобуса №6. Дело в том, что 18 апреля по его вине пострадала пассажирка. Это случилось в поселке Гумрак возле дома №55 на улице Ленина. Водитель общественного транспорта тронулся с места, не убедившись, что двери закрыты. В результате чего пассажирка вывалилась из автобуса на проезжую часть.

Женщина получила травмы средней степени тяжести, а водителю пришлось отвечать за нарушение правил дорожного движения перед судом. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, судья назначил водителю 10 тысяч штрафа. Постановление еще не вступило в законную силу, участники дела еще могут его обжаловать.