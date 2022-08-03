В Волгоградском облсуде сорвалось заседание по делу об убийстве риелтора Романа Гребенюка

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

В Волгоградском областном суде на 2 августа планировалось апелляционное заседание по делу об убийстве Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате. Прокуратура требует ужесточить наказание Арсену Мелконян, Анне Мелконян и Арману Смбатяну, их защита наоборот хочет, чтобы ранее вынесенный приговор отменили. Однако во вторник заседание суда сорвалось.

В облсуд не явился адвокат Анны Мелконян. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. Заседание перенесли на 12 августа.

Напомним, в марте этого года Центральный районный суд наказал Арсена Мелконяна 11-летним сроком в колонии строгого режима. Анну дали 5,5 лет колонии общего режима. Арман Смбатян отсидит в колонии строгого режима 7 лет. Никто из троих вину не признал.

Напомним, ссора в родительском чате стала роковой. 23 октября 2020 года во время обсуждения выполнения домашнего задания детьми конфликт возник между Романом Гребенюком и Анной Мелконян. Женщина пожаловалась своему мужу Арсену Смбатяну и брату Арману Мелконяну. Один из них караулил риелтора у его офиса, другой сыпал угрозы по телефону. В итоге родственники встретили Романа Гребенюка в офисе банка в Центральном районе Волгограда, где Арман Мелконян проломил риелтору череп. Спустя неделю мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание.