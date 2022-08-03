«Ситиматик-Волгоград» напоминает правила складирования отходов на контейнерных площадках

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В компании «Ситиматик-Волгоград» отмечают, что среди населения Волгоградского региона по-прежнему нет полного понимания, какие отходы можно, а какие нельзя складировать на контейнерных площадках. Кроме того, несмотря на неоднократные разъяснения регоператора в СМИ, от самих журналистов также продолжают поступать вопросы по данной тематике, в частности, о захламлении контейнерных площадок и территорий вокруг них строительными или растительными отходами, старыми автопокрышками.

Главное, что необходимо запомнить – есть два вида отходов: ТКО – твердые коммунальные отходы и не ТКО. Контейнеры предназначены исключительно для ТКО – отходов, образованных в жилище. К ним относятся пищевые отходы, тара и упаковка от продуктов, в том числе, тетрапак, пакеты и пластик, одежда, обувь, уличный смёт – то, что подметает дворник. Физическим лицам также разрешено складывать электроприборы, бытовую технику и крупногабаритные отходы (КГО) – матрацы, старую мебель, отходы текущего ремонта, например, оконные рамы, остатки линолеума, ковролина и т.п. Такие отходы необходимо помещать не в контейнер, а в специальный бункер при наличии или отсек рядом с площадкой в разобранном виде.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Запрещается складировать и тем более помещать в контейнеры отходы, не являющиеся ТКО, а именно:

- древесно-растительные отходы, такие как ветки, листву, отходы после валки, корчевки, обрезки и опиловки деревьев, кустарников, покоса травы, отходы при уборке приусадебных участков (ботва), порубочные древесные остатки и им подобное;

- автомобильные шины;

- батарейки и аккумуляторы;

- энергосберегающие и ртутные лампы;

- нефтесодержащие отходы (лаки, масла, отработанные масла, растворители и тара, загрязненная данными веществами);

- медицинские отходы;

- строительные отходы (земля, грунт, блоки, кирпичи, доски, кровельные материалы и т.д.);

С 1 марта 2022 года юридическим лицам запрещено складировать электроприборы и бытовую технику. Они должны сдавать ее на спецутилизацию, например, на Волгоградский завод утилизации.

Компания «Ситиматик-Волгоград» является региональным оператором по обращению с ТКО, соответственно, имеет право забирать с контейнерных площадок только такие отходы. Прочие отходы жители обязаны утилизировать самостоятельно по нерегулируемой цене с помощью лицензированных организаций в зависимости от класса опасности отхода. Информация о таких перевозчиках размещена в открытом доступе в сети Интернет, например, на сайте Росприроднадзора в разделе «Реестр лицензий».

В настоящее время региональный оператор разработал памятку о видах разрешенных и запрещенных к размещению на контейнерных площадках отходов. Она размещена в одной из витрин корпоративного «Музея не мусора» в абонентском отделе и доступна всем посетителям. Регоператор готов безвозмездно предоставить ее в распоряжение УК, ТСЖ, СНТ и др. для информирования граждан. «Ситиматик-Волгоград» призывает всех жителей региона к осознанному обращению с производимыми отходами и просит сообщать обо всех недобросовестных действиях по захламлению контейнерных площадок, поскольку отходы, не относящиеся к ТКО, препятствуют движению мусоровоза и вывозу отходов.