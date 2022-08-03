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Общество3 августа 2022 8:27

Архитекторы показали концепцию благоустройства Сурского сквера в Волгограде

В парке будет много деревьев, пешеходные тропы и новая детская зона
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Благоустройство сквера намечено на 2023 год. Фото: концепция центра "ВЯЗ".

Благоустройство сквера намечено на 2023 год. Фото: концепция центра "ВЯЗ".

Недавно во время рабочего совещания в Сурском сквере волгоградский губернатор поручил архитекторам из центра «ВЯЗ» подготовить концепцию благоустройства будущего парка, который сегодня выглядит как заросли сорняка с поломанными скамейками и дырявыми урнами. И урбанисты уже отчитались, что проект готов. По идее, Сурский сквер станет частью пешего маршрута, пролегающего от поймы реки Царицы к Александровскому саду. После благоустройства сквер станет зеленой зоной с пешеходными тропами и современной детской зоной.

Пешеходные тропы будут пронизывать всю территорию парка, а затем сходиться в центральной точке, на небольшой площади. Уже давно там планируют установить память строителям Сталинграда. На всей территории парка будет много скамеек и урн. А там, где сейчас находится старая детская площадка, сделают современную игровую зону для детей с атравматическим покрытием. Ее планируют отделить от основной зоны парка живой изгородью.

Главное, что нужно сделать в сквере, по мнению архитекторов – полностью заменить покрытие дорожек и освещение. А также высадить много новых деревьев.