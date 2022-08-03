Волгоградцу грозит 6 лет тюрьмы за незаконный оборот контрафактного алкоголя

Фото: УФСБ России по Волгоградской области

В Волгограде направили в суд уголовное дело на местного жителя, который обвиняется в незаконном обороте контрафактного алкоголя. Следствие установило, что в ноябре и декабре 2022 года волгоградец закупился в Липецкой области немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукцией для дальнейшей продажи. Специальной лицензии у 48-летнего мужчины не было. Алкоголь он перевез в Волгоград и хранил на складе в Дзержинском районе. Оперативники нашли у него более 1,5 тысячи литров этилового спирта и более 2,5 тысячи бутылок алкоголя известных марок. Ущерб правообладателям составил 1,9 миллиона рублей, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД России по региону. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, - отметили в прокуратуре.

Вину волгоградец полностью признал. Во время расследования у него арестовали гараж и автомобиль на сумму 2,3 миллиона рублей. Прокуратура направила материалы уголовного дела в Дзержинский районный суд. Мужчине может грозить до шести лет тюрьмы.