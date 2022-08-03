Волгоградка выиграла в лотерею квартиру у моря за 4 миллиона рублей

По примеру мамы Валерия тоже купила лотерейный билет. Фото: "Столото"

Иногда нужно не сдаваться и верить, даже если никто не разделяет надежду. В этом убедилась жительница Волгограда. Женщина выиграла в «Жилищную лотерею» квартиру у моря

Женщина купила билет, хотя родные скептически отнеслись к перспективе большого приза. Но чудо случилось.

— Я смотрела передачу «У нас выигрывают!» вместе с мамой, - рассказывает дочка победительницы Валерия Семикина. Она зачеркнула все числа в билете, и на ее глазах проступили слезы счастья. По этой реакции я сразу поняла, что ее мечта исполнилась.

На семейном совете было принято решение получить денежный эквивалент квартиры у моря. А это 4 миллиона рублей. На эти средства семья купит жилье в Волгограде. Волгоградка доверила дочке оформление выигрыша.

Кстати, Валерия никогда не участвовала в лотереях, но история мамы ее вдохновила. Теперь она ждет розыгрыша призов на свой билет и верит, что ей обязательно повезет.