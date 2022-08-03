Под Волгоградом в реке утонул не умевший плавать подросток

Неумеющий плавать подросток хотел вместе с друзьями переплыть реку Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области утонул 13-летний подросток. Его тело нашли на берегу реки Иловля в 400 метрах от одноименного рабочего поселка. 2 августа мальчик вместе с друзьями пришел искупаться. Плавать он не умел и сначала сидел на берегу. Другие мальчишки решили переплыть Иловлю, подросток тоже захотел и утонул. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Подростка вытащили из воды взрослые, которые были у реки. Но спасти его не успели. Травм и признаков насильственной смерти у погибшего нет.

- Предварительная причина смерти - механическая асфиксия в результате утопления, - отметили в следкоме.