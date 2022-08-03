Под Волгоградом из-за аварии с такси образовалась многокилометровая пробка

Водитель "такси" попал на больничную койку. Фото: Тат Гаспарян

Те, кто ехал в сторону Волгограда утром 3 августа попали в большую пробку. В районе хутора Бурковский Среднеахтубинского района Волгоградской области произошла авария. Около 4 утра 20-летний водитель на ВАЗ 2115 выехал на встречную полосу и столкнулся с такси. В результате лобового ДТП серьезно пострадал водитель на «Ладе Весте». На место приехали сотрудники ГИБДД, медики. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВд по Волгоградской области, таксиста на «скорой» доставили в больницу.

Автомобили перегородили дорогу, поэтому какое-то время поток объезжал аварию по обочине. По трассе из такси рассыпался ящик кабачков. Водитель ехал без пассажиров – вез груз. Только после 9 часов утра эвакуатор увез машины с места аварии.