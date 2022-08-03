Волгоградские пенсионеры активнее остальных в ЮФО ищут себе работу

Волгоградские пенсионеры больше остальных в ЮФО ищут себе работу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Предпенсионеры и пенсионеры в Волгоградской области активно ищут себе работу. После выхода на заслуженный отдых не все прекращают работать. Кому-то хочется движения, ну а у кого-то небольшой размер пенсии. Волгоградцы зрелого возраста – мужчины от 58 лет и женщины от 53 лет – чаще остальных ровесников в ЮФО ищут себе работу. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на данные платформы по поиску работы hh.ru. Предпенсионеры и пенсионеры в июле разместили 2,9% резюме от общего числа в регионе.

В Ростовской области доля резюме зрелых людей составляет 2,8%, в Краснодарском крае и Адыгее – по 2,7%.

Волгоградские мужчины старше 58 лет чаще всего ищут работу водителем, охранником, сервисным инженером, слесарем, энергетиком. Некоторые пытаются трудоустроиться менеджером по продажам, прорабами, курьерами и программистами. Волгоградки в возрасте старше 53 лет хотят работать в бухгалтерии, администраторами, продавцами, кассирами, в сфере образования, операторами баз данных, курьерами.

- В среднем женщины старшего возраста из Волгоградской области хотели бы получать от 25 000 до 45 000 рублей в месяц, мужчины – от 25 000 до 50 000 рублей, - отметили в hh.ru.