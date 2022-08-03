В Волгоградской области отдохнут дети из ЛНР

Детям обеспечат полноценный отдых.

Этим летом Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. И оно заключается не только в восстановлении зданий и коммуникаций. На сайте администрации появилось постановление губернатора, которое касается отдыха детей.

Необходимо обеспечить за счет бюджета Волгоградской области оздоровление школьников на территории региона. Так же нужно не забыть про оплату питания и проезда детей и сопровождающих из Ростова-на-Дону.

Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя губернатора Зину Мержоеву.

Сколько всего детей должны приехать в лагеря и санатории Волгоградской области не указано. Возможно, их количество будет известно, когда из ЛНР придут списки нуждающихся в отдыхе.