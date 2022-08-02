В поселок Волгограда после серии коммунальных аварий вернулась вода

Коммунальщики завершили ремонт трубопровода Фото: Олег ЗОЛОТО

В течение нескольких дней жители поселка Южный Красноармейского района Волгограда оставались без воды. Подача ресурса прекратилась из-за серий коммунальных аварий. 2 августа бригады завершили ремонт ветхого трубопровода. После этого жителям поселка вернули воду. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в «Концессии водоснабжения».

- На протяжении дня был организован подвоз воды. Водовозка курсировала по всем улицам поселка, - добавили в ресурсоснабжающей компании.

Напомним, 31 июля в поселке Южным произошел порыв на трубопроводе. Причем коммунальщики нашли сразу 2 технологических нарушения. Жителям на время восстановительных работ отключили воду. После ремонта систему начали заполнять водой, в этом момент произошли еще 2 технологических нарушения на этом же трубопроводе. Ремонтным бригадам пришлось задержаться, а волгоградцам сидеть дома в жару без воды. 2 августа восстановление трубы завершилось, а вместе с ней и мучения жителей поселка на юге областного центра.