В четырех районах Волгограда временно отключат электричество 3 августа

Электричество в среду отключат в четырех районах Волгограда Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде в среду продолжится плановое отключение электричество. Без света часть города останется из-за плановых работ по ремонту и профилактики электрооборудования. 3 августа коммунальные неудобства возникнут у жителей четырех районов областного центра. Причем по всем адресам, которые попали под отключения, электричества не будет в течение восьми часов – с 9.00 до 17.00. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения 3 августа не будет в Тракторозаводском, Центральном, Ворошиловском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе электричество отключат на ул. Набережной Волжской Флотилии, 6, 7, 7а, 9, 13. В Центральном районе без света останутся дома по ул. Новороссийской, 8, 8а. В Ворошиловском районе не смогут воспользоваться электроприборами жители ул. Саврасова, 20-40, 33-51. В Красноармейском районе без электричества останутся с 9.00 до 17.00 ул. Дачная, 54-98, 101, 105, 109, 111, 125-133, 139, 148, 151, 152, 153, 154, 154а, ул. Колесная, 99-133, ул. Доценко, 70, 74-80, ул. Петропавловская, 87, 89, 91.