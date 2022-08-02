Экс-мэр Волгограда Роман Гребенников даст показания по делу Музраева

Фото: пресс-служба суда.

Во вторник, 2 августа, после длительного перерыва в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону продолжили громкий судебный процесс над экс-главой волгоградского следкома Михаилом Музраевым. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе суда, в качестве свидетелей должны допросить шесть человек. Среди них – экс-мэр Волгограда Роман Гребенников.

Отметим, что заседание должно было начаться в 10 утра, но его пришлось отложить. Свидетели дают показания по видеоконференцсвязи, поэтому неизвестно, успеет ли выступить Гребенников сегодня. Напомним, ранее по делу допрашивали экс-мэра Евгения Ищенко.

Михаила Музраева обвиняют в покушении на жизнь губернатора Андрея Бочарова. Следствие утверждает, что именно с подачи генерала 16 ноября 2016 года наемники подожгли дом главы региона. Музраеву вменяют три статьи, среди которых – «теракт».