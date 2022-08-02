17 сентября Григорий Лепс выступит в Волгограде с эксклюзивной рок-программой Фото: Даниил ОПАРИН

17 сентября на стадионе «Волгоград Арена» пройдет долгожданный музыкальный фестиваль ParkSeason Fest. Для волгоградцев с эксклюзивной рок-программой выступит Григорий Лепс с командой звездных музыкантов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы фестиваля, на большой сцене под живую музыку прозвучат самые популярные хиты, которые знают и любят многие россияне. Выступление будет длиться час.

- Лепс - единственный музыкант на российской сцене, которому с большим успехом удается придать эстрадной песне звучание настоящего инструментального рока, - подчеркнули организаторы.

Зрителям обещают море позитивных эмоций. Помимо Григория Лепса в фестивале ParkSeason Fest примут участие группы «Орден Славы» (Вячеслав Бутусов), «Кино», «Сплин», «Кирпичи», Bad Balance и волгоградский коллектив «В чём дело?».