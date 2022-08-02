В Волгограде ребенку с сахарным диабетом не выдавали бесплатные иглы для уколов

Иглы нужны для инсулиновых шприц-ручек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде 6-летнему ребенку с сахарным диабетом поликлиника отказывала в выдаче игл для уколов. Мальчик с инвалидностью 5 раз в сутки делает уколы шприц-ручками с инсулином. При этом для этого у него не было достаточного числа одноразовых игл. Детская поликлиника в Красноармейском районе нарушила законодательство. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Прокуратура провела надзорную проверку. По ее итогам руководству поликлиники, на учете которой находится ребенок с сахарным диабетом, внесли представление об устранении нарушений. Отмечается, что медучреждение исправилось еще во время проверки. Мальчику выдали необходимое число игл для шприц-ручек.