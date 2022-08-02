В Волгограде в Перинатальном центре №2 вводят режим карантина

В перинатальном центре пытаются уберечь мамочек и младенцев от заражений. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде продолжает расти заболеваемость коронавирусом - за сутки +92 человека. Как следствие - масочный режим в медицинских учреждениях Волгоградской области. В Перинатальном центре №2 решили этим не ограничиваться. Там вводят карантин. Об этом администрация роддома сообщила на своей странице в VK. Что это значит. Во-первых, в здании центра можно находиться только в маске и без признаков ОРВИ. Во-вторых, встречать мамочку с ребенком в помещении разрешат только двум гостям. Всем остальным предложат ждать на улице у аиста. В третьих, запрещены посещения, можно передать пакет с вещами.

Правда, пока карантин не распространяется на партнерские роды. Папы по-прежнему могут находиться с женами в самый важный момент жизни. Но только со свежим отрицательным тестом ПЦР – его делают при поступлении на роды. В семейной палате папа может находиться непосредственно до выписки.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий комитета здравоохранения администрации Волгоградской области:

В перинатальном центре, как и в любом учреждения родовспоможения, с особой внимательностью относятся к соблюдению противоэпидемических мероприятий. На территории медицинского учреждения проводится термометрия посетителей, соблюдается повсеместный масочный режим. Пациентки тестируются на коронавирусную инфекцию в случае подозрения на данное заболевание. Все эти меры позволили учреждению весь период пандемии работать в штатном режиме и не закрываться на "карантин".