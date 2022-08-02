В Волгограде завершается строительство крупнейшего в регионе скалодрома

Фото: Администрация Волгограда

В Красноармейском районе Волгограда на территории стадиона «Темп» завершается строительство скалодрома. Он станет самым крупным в регионе. Сейчас специалисты выполняют покраску спортивного объекта на площади более 60 квадратных метров, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда. Используется специальная краска с резиновым наполнителем, которая не облезет во время тренировок и соревнований скалолазов.

После покраски 10-метровый скалодром закрепят на построенном фундаментном основании и установят более 1,5 тысячи зацепов. Уже в этом году на стадионе «Темп» планируется открытие спортивной секции по скалолазанию.

- Новый комплекс станет самым крупным в Волгоградской области. Он объединит 4 трассы различной степени сложности, на которых одновременно смогут заниматься до 20 человек, - рассказали в мэрии.