В селе Волгоградской области, где живут 450 человек, возводят новый большой ДК

Кладку сделали на 45 процентов. Фото: администрация Волгоградской области

Не все села забыты и остаются вне развития. В селе Веселово Камышинского района Волгоградской области строят новый ДК. Возводится он в рамках нацпроекта «Культура», на него выделили 38,7 миллиона рублей.

На данный момент рабочие сделали фундамент, гидроизоляцию и монтаж сетей водоснабжения, подключение к газу и канализации, уложили утеплитель. Сделано бетонное основание для пола. Кладку выполнили на 45 процентов.

Общая площадь ДК – 361 квадратных метров. Здесь обещают зрительный зал с эстрадой, гримерные, библиотеку, кабинеты для кружков, гардероб, и прочие необходимые в подобных учреждениях помещения. Также выделят средства и для технического оснащения помещений.

ДК будет местом для творческого развития детей и взрослых не только из села Веселово, где живут около 450 человек, но и окрестных населенных пунктов.