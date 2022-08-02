МЧС предупреждает волгоградцев о дождях и грозах до конца 2 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2 августа в Волгоградской области ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального МЧС, в некоторых районах ожидаются дожди, грозы и усиление ветра до 18 метров в секунду. По информации Гидрометцентра, сегодня один из самых жарких дней – температура воздуха прогрелась до 36 градусов. Волгоградцы жалуются на невыносимое пекло.

Добавим, что в такую погоду необходимо всегда носить с собой воду, отдавать предпочтение натуральным тканям, не забывать про головной убор для детей. Во время грозы и ветра нельзя выходить в акваторию, лучше не ставить машины под деревьям или другими конструкциями во избежание неприятных последствий.

В случае ЧП необходимо позвонить в экстренные службы (112).