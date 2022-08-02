Под Волгоградом комбайнер украл с поля во время уборки две тонны зерна

Супругов будут судить. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоградской области полицейские возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего комбайнера и его жены. Супругов обвиняют в воровстве.

Силовикам пожаловался директор одного из КФХ Серафимовического района. С поля во время уборки озимых пропали две тонны пшеницы. Аграрий просил разобраться. Выяснилось, что в этом деле замешан один из комбайнеров. Во время уборки, когда он проходил очередную полосу, мужчина сгружал часть урожая в лесопосадку. А вечером, после трудового дня, вместе с супругой относил домой. В итоге за уборочную кампанию он успел обзавестись двумя тоннами чужой пшеницы.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Известно, что мужчина не собирался продавать украденное. У него большое подворье и он планировал сделать запасы на зиму.