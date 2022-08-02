Под Волгоградом мужчина заживо сжег родную сестру из-за наследства

Мужчина под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 2 августа, прокуратура Волгоградской области утвердила обвинение в отношении 46-летнего подозреваемого в убийстве родной сестры с особой жесткостью. Мужчина заживо сжег 58-летнюю женщину из-за наследства. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуре, уголовное дело передали в суд Фроловского района. Сторона обвинения требует 20 лет тюрьмы.

Как установили сотрудники СУ СКР по региону, после смерти матери. Мужчина прямо заявил, что не собирается делить дом по закону и выгнал сестру жить в хозпостройку. 15 ноября женщина пришла в гости к брату, они выпили.

- Между родственниками произошла ссора из-за наследства, в ходе которой фигурант уголовного дела облил сестру бензином и поджег. От полученных ожогов женщина через несколько дней скончалась в больнице, - сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного. Прокуратура требует применить наивысшие санкции.