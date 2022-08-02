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Общество2 августа 2022 10:37

В Волгоградской области для осужденных открыли швейное производство

Заключенные начали шить зимние костюмы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: УФСИН по Волгоградской области

Фото: УФСИН по Волгоградской области

В Камышине в исправительной колонии №24 открыли производственный участок по изготовлению швейных изделий. В построенном здании оборудовали швейный и раскройный цеха, а также склад. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области, швейное производство позволит обучить и трудоустроить до 120 заключенных.

Колония заключила контракт с ООО «Сириус» на изготовление швейных изделий на общую сумму 58,5 миллиона рублей. Заключенным предстоит сшить 65 тысяч зимних костюмов.

- Создание нового производственного участка позволило расширить швейное производство, - отметили в региональном УФСИН.