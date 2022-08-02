Жители поселка в Волгограде на несколько дней остались без воды

В поселке ремонтируют прорвавшийся несколько раз трубопровод Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители поселка Южный в Красноармейском районе Волгограда несколько дней вынуждены обходиться без любой воды. В конце июля произошла коммунальная авария, последствия которой устраняются до сих пор. 31 июля коммунальщики получили заявку на проблемы с водоснабжением. Ремонтная бригада выехала на место и устранила 2 технологических нарушения на ветхом участке трубопровода. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в «Концессии водоснабжения».

После ремонта систему начали заполнять водой, в этот момент образовались еще 2 порыва рядом с восстановленными участками трубы. Бригады коммунальщиков продолжают восстанавливать трубопровод. После завершения ремонта трубу повторно проверят, чтобы избежать новых аварий. Пока же жители Южного остаются без воды. Сегодня планируется ее подвоз.

- Сегодня в течение дня жителям р.п. Южный будет организован подвоз воды, - отметили в «Концессии водоснабжения».