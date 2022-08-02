В Волгоградской области чиновников заставили отремонтировать дороги

Администрацию Дубовки заставили отремонтировать дороги. Фото: Прокуратуры Волгоградской области.

Администрацию Дубовки обязали отремонтировать в городе дороги. Прокуратура вместе с сотрудниками ГИБДД проверили состояние магистралей. Отдельные участки дорог в Дубовке в неудовлетворительном состоянии из-за колейности и большого числа ям и выбоин. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

В суд был предъявлен иск на бездействие администрации города. Он был полностью удовлетворен Дубовским районным судом. Чиновников обязали привести дороги в порядок в соответствие с требованиями ГОСТа.

- В настоящее время ответчиком организованы работы по исполнению судебного решения, - отметили в прокуратуре.