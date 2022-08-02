В Волгограде мужчину осудили за убийство мотыгой своего зятя

Суд наказал мужчину 8-летним тюремным сроком Фото: Алексей ФОКИН

Городищенский районный суд Волгоградской области вынес приговор 56-летнему жителю хутора Вертячий. Мужчину осудили за жестокое убийство родственника. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Следственном управлении СКР по Волгоградской области, все произошло год назад. Жительницу хутора обидел муж. Она пожаловалась на него брату, который в этот момент был сильно пьян.

Родственник встретился с обидчиком сестры. Долго разговаривать не стал – взял в руку мотыгу и стал бить ей 47-летнего зятя. Эксперты насчитали 14 ударов. Но на этом не остановился, а схватил в руки нож и еще 27 раз ударил жертву. Мужчина умер до приезда медицинской помощи.

Суд вынес приговор за убийство с особой жестокостью – 8 лет колонии строгого режима.