В Волгограде за 2 года жилье подорожало в 1,5 раза

Если семья из двух волгоградцев не будет есть и одеваться, то скопит на квартиру за 3,8 лет Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде зарплаты у жителей не успевают за ростом цен на жилье. За 2 года – с 2020 по 2022 год – средняя заработная плата у горожан выросла с 45,3 тысячи рублей до 46 тысяч рублей. Рост составил всего 1,6%. За это же время квадратный метр жилья подорожал на 51% - с 51,9 тысячи рублей до 78,2 тысячи рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в сервисе по писку работы hh.ru, который провел совместное исследование с Цианом.

Средний доход волгоградской семьи за 2 года стал больше на 1,4 тысячи рублей – до 92 тысяч рублей. При этом квартира на вторичном рынке площадью 54 квадратных метра оценивается сейчас в 1,42 миллиона рублей. Семья из двух работающих человек может скопить себе на квартиру за 3,8 лет. В 2020-м этот показатель составлял 2,6 лет. Средний коэффициент доступности жилья оценивается при условии, что остальные доходы не тратятся ни на еду, ни на одежду, ни на другие потребности. Так что в реальности и за 3,8 лет семья из двух человек в Волгограде на квартиру не накопит.

Среди всех крупных городов России в Волгограде жилье одно из самых доступных. Лидируют Челябинск и Оренбург, следом идут Астрахань, Саратов и Ульяновск, после них по уровню доступности жилья Волгоград соседствует с Омском.