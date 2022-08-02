В Волгограде спасатели вытащат из огня пассажиров скоростного трамвая

Учения пройдут в волгоградской подземке. Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Метроэлектротранс» предупреждает волгоградцев о предстоящих совместных учениях транспортников и «Службы спасения Волгограда». Все будет происходить на станции скоростного трамвая «Площадь Ленина» 3 августа с 10 до 11 часов утра. На время мероприятия движение по линии решили не останавливать, поэтому пассажиры могут стать свидетелями большого действа.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, по легенде на станции произошел пожар, пострадали два человека, которых нужно эвакуировать в больницу. В учениях примут участие 10 спасателей и две спецмашины. А пассажиров просят не пугаться и паниковать.