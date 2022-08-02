В Волгограде за 12,5 миллиона восстановят памятники Великой Отечественной войны

В Волгограде восстановят 5 памятников Великой Отечественной войны. Фото: Архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Волгограда объявила аукционы по выбору подрядчиков для восстановления пяти памятников Великой Отечественной войны. Мемориалы находятся в Краснооктябрьском районе. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации города.

по информации портала госзакупок, за 9,1 миллиона рублей предстоит привести в порядок «Братскую могилу воинов 138-й стрелковой дивизии, погибших при защите Сталинграда», установленный рядом обелиск и памятник «Лог смерти», который находится на месте ожесточенных боев и братской могиле воинов 95-й стрелковой дивизии. Второй лот, начальная цена которого составляет 3,3 миллионов рублей, предусматривает восстановление «Братской могилы воинов 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии и мирных граждан города, погибших в период Сталинградской битвы», «Братской могилы героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград».

Подрядчикам необходимо будет привести в порядок и памятники, и их основания, в том числе надписи на табличках, лестницы, ограждения. Необходимая для реставрации документация была разработана в 2022 году. Все памятники, которые предстоит обновить в Краснооктябрьском районе, являются объектами культурного наследия. Поэтому заявки на торги могут подавать только те организации, которые имеют лицензии на проведение подобных работ. После заключения контрактов реставрация должна завершиться до 1 ноября 2022 года.