Волгоградские аграрии побили рекорд, собрав 4 миллиона тонн зерна

Уборка в разгаре. Фото: администрация Волгоградской области.

Администрация Волгоградской области сообщает об очередных рекордах сбора урожая этого года. На 2 августа в регионе собрали 4 миллиона тонн зерна. В 2021 году на эту дату было 3 миллиона тонн. Для выполнения планов Минсельхоза аграриям необходимо намолотить еще 700 тысяч тонн.

Урожайность в этом году на радость крестьянам - составляет 32 центнера с гектара. Для сравнения, в прошлом году эта цифра равнялась 21. Большую роль сыграла хорошая погода – не было привычной засухи, правильная и своевременная подкормка, использование современных технологий при обработке полей, севе и сборе урожая.

- На текущую дату обмолочено свыше 60% площадей под зерновыми культурами — уборочная кампания продолжается с учетом погодных условий, - рассказали чиновники.

В лидерах по сбору урожая Октябрьский, Калачевский, Клетский, Котельниковский, Серафимовический, Чернышковский и Суровикинский районы.